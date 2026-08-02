Eğirdir Gölü’ndeki Su Kaybına Karşı Bilimsel Saha Çalışması Başladı: Düdenler Mercek Altında

Eğirdir Gölü’ndeki Su Kaybına Karşı Bilimsel Saha Çalışması Başladı: Düdenler Mercek AltındaSon yıllarda Eğirdir Gölü’nde yaşanan su seviyesi düşüşü ve su kaybının önüne geçebilmek amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında ilk bilimsel keşif çalışması gerçekleştirildi. Isparta Valisi Abdullah Erin’in talimatıyla başlatılan incelemeler doğrultusunda, göldeki su kaçaklarına neden olan düdenlerin tespiti ve haritalandırılması için uzman akademisyenler sahaya indi.
Isparta Valisi Abdullah Erin, geçtiğimiz günlerde Eğirdir Gölü’ndeki düden oluşumlarını yerinde inceleyerek göldeki su kaybını önlemeye yönelik kapsamlı bir bilimsel rapor hazırlanması talimatını vermişti. Talimatın ardından, lake ekosistemini ve su rezervini korumak amacıyla alanında uzman isimlerden oluşan heyet ilk keşif çalışmasını başlattı.
Bağören Köyü Kıyısındaki Düdenler İncendiSaha çalışmaları kapsamında; Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Şener, SDÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümünden Dr. Olcay Çakmak, İl Genel Meclisi Üyesi Abdurrahman Sinap ve Akın Gazetesi Sahibi Abdullah Sinan’dan oluşan heyet, Yalvaç/Eğirdir havzasında yer alan Bağören Köyü göl kenarındaki düden noktalarını yerinde inceledi.
Göl tabanında ve kıyı şeridinde suyun alt kotlara kaçmasına yol açan doğal tahliye kanalları (düdenler) üzerinde gerçekleştirilen ön incelemede, bölgenin jeolojik yapısı ve hidrojeolojik dinamikleri değerlendirildi.
Su Altı Topografyası Çıkarılacak, İzleyici Testleri YapılacakYürütülecek bilimsel projenin detaylarına ilişkin bilgi veren SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Şener, Eğirdir Gölü kıyı şeridi boyunca bulunan tüm düdenlerin tek tek tespit edilerek koordinatlandırılacağını vurguladı.
Çalışma metodolojisi hakkında konuşan Doç. Dr. Şener, şu teknik detayları paylaştı:
- Batimetrik Ölçümler: Göl tabanının haritalandırılması ve su altı topografyasının net bir şekilde belirlenmesi amacıyla detaylı batimetrik çalışmalar yürütülecek.
- İzleyici (Tracer) Testleri: Düdenlerden yutulan suların hangi güzergâhı takip ettiği ve nereden tekrar yüzeye çıktığını (boşaldığını) tespit edebilmek için kimyasal veya boya içerikli izleyici testleri uygulanacak.
- Karstik Sistem Modeli: Elde edilen tüm veriler ışığında bölgenin altındaki karstik sistemin tam bir haritası çıkarılarak su kaçaklarının kaynağı bilimsel olarak kanıtlanacak.
"Detaylı İncelemeler En Az Birkaç Yıl Sürebilir"Eğirdir Gölü'nü korumak adına başlatılan bu araştırmanın uzun soluklu bir bilimsel süreç gerektirdiğini ifade eden Doç. Dr. Erhan Şener, karmaşık karstik yapıların çözümlenmesi, mevsimsel su hareketlerinin takibi ve izleyici testlerinin sonuçlanmasının zaman alacağını belirterek, yapılacak detaylı çalışma ve incelemelerin en az birkaç yıl sürebileceğini kaydetti.
Bilim heyetinin hazırlayacağı ara ve nihai raporlar doğrultusunda, Eğirdir Gölü’ndeki su kaçaklarını engellemeye yönelik mühendislik tedbirlerinin ve tıkanma/kapatma projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.