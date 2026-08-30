Son dakika: Isparta’da düğün çıkışında kavga iddiası

Isparta’nın Zafer Mahallesi’nde bir düğün çıkışında yaşandığı iddia edilen kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre olay, 29 Ağustos gecesi saat 23.45 sıralarında Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Bir düğün organizasyonunun ardından bölgede henüz nedeni netleşmeyen bir hareketlilik yaşandı.

Düğün çıkışında kavga iddiası

İddiaya göre düğün çıkışında bazı kişiler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaşmasının ardından çevrede güvenlik önlemleri alındı. Bölgedeki hareketlilik nedeniyle vatandaşların da sokağa çıktığı görüldü.

Polis ekipleri bölgede inceleme yaptı

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirirken, yaşananların kesin nedeni ve olayın nasıl başladığı araştırılmaya başlandı.

İlk bilgilere göre olayla ilgili resmî makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin de şu aşamada netleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.