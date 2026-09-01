Isparta’da Şehir Hastanesi Karşısında Trafodan Duman Yükseldi

Şehir Hastanesi Karşısında Korkutan Anlar! Trafodan Dumanlar Yükseldi





Isparta’da sabah saatlerinde Şehir Hastanesi karşısında bulunan bir akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşandı.Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonunun içerisinde bulunan trafodan henüz belirlenemeyen bir nedenle duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden görevliler, vakit kaybetmeden durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, trafoda gerekli kontrolleri ve müdahaleyi gerçekleştirerek olası bir yangın riskinin büyümesini önledi.Akaryakıt istasyonunda yaşanan olayın, ekiplerin hızlı ve kontrollü müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınması çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı.Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, trafodan neden duman yükseldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.