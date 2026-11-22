Isparta Senirkent’te feci kaza! 5 yaralı var

Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Isparta’da meydana gelen trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. Senirkent ilçesi Büyükkabaca beldesindeki Dörtyol Kavşağı’nda TIR ile otomobil çarpıştı. Saat 16.02 sıralarında yaşanan kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Araçta sıkışan yaralılar kurtarıldı

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Kurtarılan yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

3 yaralının durumu ağır

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri, TIR ile otomobilin karıştığı kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.