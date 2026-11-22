Isparta 32 Spor, Aksaray deplasmanında kaybetti
ISBAŞ Isparta 32 Spor, deplasmanda karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Isparta temsilcisi, zorlu deplasmandan puan çıkaramadı.
Dağılgan Stadı'nda oynandı
68 Aksaray Belediyespor ile ISBAŞ Isparta 32 Spor, Aksaray Dağılgan Stadı'nda oynanan karşılaşmada kozlarını paylaştı. Mücadelede ev sahibi ekip, bulduğu golle üstünlüğü elde etti.
Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından skor tabelasında 1-0'lık Aksaray Belediyespor üstünlüğü yer aldı.
Isparta temsilcisi haftayı puansız kapattı
Deplasmanda istediği sonucu alamayan ISBAŞ Isparta 32 Spor, Aksaray karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla yeşil-pembeli ekip, haftayı puan alamadan tamamladı.
Isparta temsilcisinin önümüzdeki haftalarda alacağı sonuçlar, ligdeki mücadelesi açısından önem taşıyacak.