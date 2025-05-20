Isparta’da 19 Mayıs Coşkusu: Gençler ve Sporcular Şölen Havası Estirdi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı Millî Mücadele’nin 106. yıl dönümü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Isparta’da büyük bir coşku ve gururla kutlandı.

Kutlamalar, Işıkkent Spor Salonu’nda düzenlenen törenlerle gerçekleşti. Gençlerin enerjisi, sporcuların etkileyici gösterileri ve özel çocukların yürekleri ısıtan performansları, bayrama anlam ve renk kattı.

Törende, sporcuların sergilediği akrobatik hareketler ve gençlerin coşkulu dans gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. Ayrıca, özel çocukların sahne aldığı performanslar izleyenleri duygulandırırken, sahnedeki başarılarıyla takdir topladı.

Organizasyonda emeği geçen tüm öğrencilere, sporculara ve destek veren öğretmenlere teşekkür edilirken, Isparta halkı 19 Mayıs’ın coşkusunu hep birlikte yaşadı.

19 Mayıs’ın ruhunu yaşatan tüm gençlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.















