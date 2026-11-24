Polis uyardı, sürücü dinlemedi! Isparta’da 300 bin TL’ye yakın ceza

Isparta’nın Davraz Mahallesi’nde polis ekiplerinin alkollü araç kullanmaması yönünde uyardığı sürücü, yaklaşık 45 dakika sonra yeniden direksiyon başında yakalandı. Sürücüye toplam 300 bin TL’ye yakın ceza uygulanırken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu, aracı ise çekiciyle kaldırıldı.

Polis ekipleri sürücüyü önceden uyardı

Olay, hafta sonu gece saatlerinde Isparta’nın Davraz Mahallesi 3996 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aracının yanında alkol tüketen bir kişi, bölgede görev yapan polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Sürücüyle görüşen ekipler, alkollü şekilde araç kullanmaması konusunda uyarıda bulundu. Polis ekiplerinin uyarısı üzerine sürücünün, “Çekiciyle çektireceğim abi, kendim kullanmam” dediği öğrenildi.

Yaklaşık 45 dakika sonra yeniden direksiyon başında

Ancak sürücü, verdiği söze rağmen yaklaşık 30-45 dakika sonra yeniden aracının direksiyonuna geçti. Bölgede denetimlerini sürdüren polis ekipleri, aynı kişiyi araç kullanırken fark etti.

Bunun üzerine sürücü hakkında işlem başlatıldı. Alkollü araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma ve diğer trafik ihlalleri kapsamında uygulanan cezaların toplamının 300 bin TL’ye yaklaştığı öğrenildi.

Ehliyetine 2 yıl el konuldu, araç çekiciyle kaldırıldı

Yapılan işlemlerin ardından sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, otomobil de çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin uyarısına rağmen yeniden direksiyon başına geçen sürücüye uygulanan yaptırımlar, trafik kurallarına uymanın ve alkollü araç kullanmamanın önemini bir kez daha gündeme getirdi.