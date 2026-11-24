Eğirdir’de öğretmenlere 24 Kasım jesti: Sosyal tesislerde yüzde 50 indirim

Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenlere anlamlı bir jest yaptı. Belediye tarafından alınan kararla öğretmenler, 24 Kasım günü belediyeye ait sosyal tesislerden yüzde 50 indirimli yararlanabilecek.

Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenleri sevindirecek bir uygulamayı duyurdu. Öğretmenlerin bu özel gününü kutlamak ve emeklerine teşekkür etmek amacıyla belediyeye ait sosyal tesislerde indirim kararı alındı.

24 Kasım’da yüzde 50 indirim uygulanacak

Alınan karar doğrultusunda, Eğirdir’de görev yapan tüm öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde belediyeye ait sosyal tesislerden yüzde 50 indirimli olarak faydalanabilecek.

Uygulamayla öğretmenlerin özel günlerinde kendilerine küçük de olsa bir katkı sunulması hedefleniyor.

Öğretmenlere anlamlı Öğretmenler Günü jesti

Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer’in bu kararı, ilçede görev yapan öğretmenlere yönelik anlamlı bir Öğretmenler Günü jesti olarak değerlendirildi. 24 Kasım’da geçerli olacak indirim uygulamasıyla öğretmenler, belediyeye ait sosyal tesislerde yarı fiyatına hizmet alabilecek.