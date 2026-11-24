“Abi üfletme, israf olmasın” dedi! Alkollü çıktı

Isparta’da gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetiminde ilginç anlar yaşandı. Alkol kontrolünden kaçınmak isteyen sürücünün sözleri dikkat çekti. Yapılan ölçümde alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Isparta’da polis ekiplerinin hafta sonu gerçekleştirdiği trafik denetiminde yaşanan diyalog, dikkat çekti. Kutlubey Mahallesi 6 Mart Caddesi üzerinde saat 02.40 sıralarında yapılan denetim sırasında bir otomobil sürücüsü, alkol kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine ilginç bir karşılık verdi.

“Abi üfletme, alkol yok, israf olmasın”

Alkol kontrolü için durdurulan sürücü, polis ekiplerine “Abi üfletme, alkol yok, israf olmasın” diyerek test yapılmamasını istedi. Ancak sürücünün bu sözlerine rağmen gerçekleştirilen alkol kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi.

Ehliyetine 6 ay el konuldu, 25 bin TL ceza kesildi

Kontrol sonucunda alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücüye ayrıca 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sürücünün kullandığı otomobil ise yapılan işlemlerin ardından alkollü olmadığı belirlenen başka bir vatandaşa teslim edildi.

Isparta’da gece saatlerinde gerçekleştirilen denetimde yaşanan bu diyalog, trafik kurallarına ve alkollü araç kullanmanın sonuçlarına bir kez daha dikkat çekti.