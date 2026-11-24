Osman Zabun enerji yatırımlarını anlatırken canlı yayında elektrikler kesildi!

AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, kentteki enerji altyapısı yatırımlarını anlattığı canlı yayında beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Orta gerilim hatlarının yer altına alınması ve Gökçay TM indirme istasyonundaki çalışmalardan söz ettiği sırada stüdyonun elektrikleri kesildi. Zabun’un “Şimdi bu tarihe geçiyor!” sözleri ise canlı yayının unutulmaz anlarından biri oldu.

Isparta’da enerji yatırımlarının konuşulduğu televizyon programında yaşanan ilginç tesadüf, canlı yayına damga vurdu. AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, gazeteciler Ruzin Azerhan ve Bora Tüfekli’nin hazırlayıp sunduğu Kanal 32 ekranlarındaki “Gün Başlıyor” programına konuk oldu.

Programda kış mevsimi öncesinde Isparta’nın enerji altyapısı, elektrik şebekesinin güçlendirilmesi ve devam eden yatırımlar ele alındı. Sunucuların kış aylarında yaşanabilecek elektrik kesintilerine ilişkin sorularını yanıtlayan Zabun, kent merkezinde ve ilçelere uzanan bağlantılarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Enerji yatırımlarını anlatırken stüdyo karanlığa büründü

Osman Zabun, Isparta merkezde ve ilçe bağlantılarında orta gerilim hatlarının büyük bölümünün yer altına alındığını belirterek, Aksu ve Sütçüler’deki çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

Zabun’un Isparta merkezdeki Gökçay TM indirme istasyonundan söz ettiği sırada ise beklenmedik bir olay yaşandı. Tam da elektrik altyapısı yatırımlarının konuşulduğu esnada stüdyonun elektrikleri kesildi ve canlı yayın ekranı birkaç saniyeliğine karardı.

Elektriklerin yeniden gelmesiyle birlikte stüdyoda şaşkınlık yerini gülüşmelere bıraktı.

Zabun’dan esprili yorum: “Şimdi bu tarihe geçiyor!”

Yaşanan ilginç tesadüf karşısında Osman Zabun, “Şimdi bu tarihe geçiyor!” sözleriyle durumu esprili bir şekilde değerlendirdi. Program sunucularının da yorumlarıyla renklenen o anlar, canlı yayının en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu.

Kısa süreli kesintinin ardından program kaldığı yerden devam etti. Zabun, Gökçay indirme merkezindeki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve enerji nakil hatlarını getirecek direklerin dikildiğini de anlattı.

Enerji yatırımlarının konuşulduğu sırada yaşanan elektrik kesintisi, canlı yayında ilginç bir tesadüf olarak hafızalara kazındı.