Isparta’da Dere Tabanı Betonla Güçlendiriliyor

Isparta Belediyesi, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi’nden başlayarak Gülcü Mahallesi Kesikbaş Köprüsü’ne kadar uzanan dere yatağında baskılı beton döküm çalışmalarına başladı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışma ile yaklaşan kış aylarında olası aşırı yağışlarda suyun daha hızlı akması ve derenin tıkanma riskinin önlenmesi hedefleniyor. Ayrıca, baskılı beton kullanımı sayesinde bölgenin estetik görünümü de iyileştirilecek. Çalışmaların ilk etabının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.









