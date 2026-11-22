Isparta’da “Bacası Tütmeyen Ev Kalmasın” Seferberliği

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde belediye, kış mevsiminde ısınma sorunu yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için kömür desteği sağladı. Belediye Başkanı Özcan Turhan, hiçbir vatandaşın soğukta kalmaması için sosyal destek çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Kışın zorlu şartlarında ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ısınma ihtiyacı artarken, Çarıksaraylar Belediyesi de beldede yaşayan dar gelirli ailelere yönelik yardım çalışması gerçekleştirdi.

Özellikle doğalgaz imkânı bulunmayan ve yakacak temin etmekte güçlük çeken vatandaşlara ulaştırılan kömür yardımıyla ailelerin kış aylarını daha rahat geçirmesi hedefleniyor.

Başkan Turhan’dan destek mesajı

Çarıksaraylar Belediye Başkanı Özcan Turhan, yürütülen yardım çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, hiçbir vatandaşın kış şartlarında mağdur olmasını istemediklerini belirtti.

İhtiyaç sahibi vatandaşların belediyeye başvurarak destek talebinde bulunabileceklerini ifade eden Turhan, sosyal yardımların sürdürüleceği mesajını verdi.

“Bacası tütmeyen ev kalmayacak”

“Bacası tütmeyen ev kalmayacak” sloganıyla gerçekleştirilen çalışma, beldede ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal dayanışmanın önemli örneklerinden biri oldu.

Çarıksaraylar Belediyesi, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.