Yalvaç’ta Erikli Yaylası Beyaza Büründü! Kar Yağışı Başladı

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyü sınırlarındaki Erikli Yaylası’nda öğleden sonra etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Yaylada kış manzaraları ortaya çıktı.

Isparta’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyü sınırlarında bulunan Erikli Yaylası da kar yağışının etkili olduğu bölgeler arasında yer aldı.

Öğleden sonra başlayan yağışın ardından yaylanın çevresi kısa sürede beyaza büründü. Bölgedeki doğal güzelliklerle birleşen kar örtüsü, ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Erikli Yaylası’nda Kartpostallık Manzaralar

Kar yağışının ardından Erikli Yaylası’nda kış mevsiminin kendine özgü manzaraları oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan yayla, doğaseverlerin ilgisini çekebilecek görüntülere sahne oldu.

Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Isparta’da kış mevsiminin yüzünü göstermeye başladığını bir kez daha ortaya koydu.

Erikli Yaylası’nda etkili olan kar yağışıyla birlikte bölge, beyaz örtüsüyle seyrine doyumsuz manzaralar sundu.