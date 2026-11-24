Isparta ev sahipliğinde düzenlenen 20 Kasım Batı Akdeniz Çocuk Hakları Paneli’nde Isparta, Burdur ve Antalya’dan gelen öğrenciler çocuk haklarını kendi bakış açılarıyla ele aldı .

Isparta’da 20 Kasım Batı Akdeniz Çocuk Hakları Paneli Gerçekleştirildi

Isparta, 20 Kasım Batı Akdeniz Çocuk Hakları Paneli etkinliğine ev sahipliği yaptı . Isparta Valiliği öncülüğünde, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türkiye Çocuk Hakları Komitesi iş birliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında düzenlenen panelin yönetimi çocukların idaresinde gerçekleştirildi .

Üç İlden Öğrenciler Önemli Başlıkları Ele Aldı

Isparta, Burdur ve Antalya komitelerindeki öğrencilerin yer aldığı panelde; Isparta Komitesi tarafından küresel çocuk hakları ve Filistin’de çocuk olmak, Burdur Komitesi tarafından iklim değişikliği ve çocukların temiz çevre hakkı, Antalya Komitesi tarafından ise dijital çağda çocuk hakları ve siber zorbalık konuları işlendi . Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu .

“Söylenenleri Önemsiyerek Çalışmalarımıza Yansıtmalıyız”

Programa Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Çakır, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üç ilin veli ve öğrencileri katıldı . Açılış konuşmasını yapan Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse, çocuklara kendi haklarını anlatabilecekleri ortam sunulmasının önemine değinerek şunları söyledi :

"Çocuk haklarını anlatmanın en güzel yolu, çocuklara kendi haklarını anlatabilecekleri ortamı sunmaktır. Bugün Isparta, Antalya ve Burdur’dan gelen çocuklarımız küresel çocuk haklarını, iklim değişikliğini, temiz çevre hakkını, dijital dünyada karşılaştıkları riskleri ve siber zorbalığı kendi bakış açılarıyla değerlendireceklerdir. Bizlere düşen ise onları yalnızca dinlemek değil, söylediklerini önemsemek ve ortaya koydukları düşüncelerini çalışmalarımıza yansıtmaktır."

Çocukların güvenli, sağlıklı ve mutlu bir ortamda büyümesinin ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Köse, çocuk haklarının yalnızca korumakla sınırlı olmadığını; çocukların kendilerini ifade edebilmeleri, karar süreçlerine katılabilmeleri ve düşüncelerinin dikkate alınmasının en temel hakları arasında yer aldığını belirterek çocukların bugünün de söz sahibi bireyleri olduğunu ifade etti .

Çocuklardan Çevre, Dijital Katılım ve Filistin Mesajları

Öğrenciler tarafından hazırlanan oturumlarda çocuk hakları sözleşmesinin temel ilkeleri ile temiz çevre ve gelecek kuşakların yaşam hakkı vurgulandı . Dijital çağda katılım hakkına dikkat çeken öğrenciler, sorunların yasaklamak veya kısıtlamak yerine çocukların dijital alanın kurallarında ve güvenliğinde söz sahibi olmasıyla çözülebileceğini dile getirdi . Ayrıca Ekim 2023’ten bu yana yaşanan gelişmeler ışığında Filistinli çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine, gözaltı, yaralanma ve can kayıplarına dikkat çekilerek acil kalıcı barış, adalet ve güvenli gelecek çağrısı yapıldı .