Altının ateşi söndü! Gram altın 5 bin 700 TL seviyesine geriledi

Altın piyasasında sert düşüş yaşanıyor. Gram altın 5 bin 700 TL seviyelerine kadar gerilerken yatırımcılar yeniden “Altın düşmeye devam edecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, bazı kuyumcularda fiziki altın bulunurluğuna ilişkin iddialar da gündeme geliyor.

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan sert gerileme yatırımcıların gündemine oturdu. Güvenli liman olarak görülen altında yaşanan değer kaybı, altın birikimi yapan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Paylaşılan piyasa ekranındaki son verilere göre gram altın 5.705,457 TL seviyesinde işlem görüyor. Altındaki düşüşle birlikte döviz ve borsa piyasalarında da dikkat çeken hareketler yaşanıyor.

Piyasalarda son durum: Altın ve euro düşüşte, dolar yükselişte

Paylaşılan piyasa ekranındaki verilere göre:

Gram altın: 5.705,457 TL – Düşüş

Euro: 55,5212 TL – Düşüş

Dolar: 50,5544 TL – Yükseliş

BIST: 11.131,32 puan – Düşüş

Özellikle gram altındaki gerileme, altın almayı bekleyen vatandaşların dikkatini çekiyor.

Altın neden düşüyor?

Küresel piyasalarda altın fiyatlarını etkileyen gelişmelerin başında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası geliyor. Faizlerin yüksek kalabileceği ve yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceği beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altına olan talebi baskılıyor.

Bunun yanında doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de altın fiyatlarındaki düşüşü hızlandıran faktörler arasında gösteriliyor.

20 Kasım tarihli piyasa değerlendirmelerinde ons altının haftalık bazda yaklaşık yüzde 9 değer kaybettiği bildirildi. Böylece altın piyasasında son ayların en sert düşüşlerinden biri yaşandı.

Kuyumcularda altın bulunamıyor mu?

Altın fiyatlarındaki gerilemenin ardından fiziki altın piyasasına ilişkin iddialar da gündeme geliyor. Bazı kuyumcularda gram altın ve diğer fiziki altın ürünlerinin temininde güçlük yaşandığı, bazı ürünlerin bulunurluğunun azaldığı yönünde iddialar dile getiriliyor.

Ancak kuyumculardaki stok durumuna ilişkin genel veya resmi bir doğrulama bulunmuyor. Fiziki altının bulunabilirliği ile piyasalardaki gram altın fiyatının birbirinden farklı konular olduğu da unutulmamalı.

Altın düşmeye devam edecek mi?

Yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında altındaki düşüşün devam edip etmeyeceği geliyor.

Fintables Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Yunus Şahin, altındaki sert düşüşü değerlendirirken yatırımcıların mevcut seviyeleri alım fırsatı olarak görebileceğini belirtti. Şahin'e göre doların güçlenmesi ve Fed'in faiz beklentileri altın üzerinde baskı oluşturan önemli gelişmeler arasında bulunuyor.

Öte yandan piyasa değerlendirmelerinde kısa vadede satış baskısının devam edebileceği, ancak uzun vadeli görünümün merkez bankalarının altın alımları, yatırımcı talebi ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olduğu belirtiliyor.

Altın yatırımcısı şimdi ne yapacak?

Altındaki hızlı düşüş, bir yandan elinde altın bulunduran yatırımcıları endişelendirirken diğer yandan daha düşük seviyelerden alım yapmak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Önümüzdeki günlerde Fed'den gelecek mesajlar, doların seyri ve küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.

Altın piyasasında yaşanan hareketliliğin ardından gözler yeni haftada açıklanacak ekonomik verilere ve gram altının izleyeceği seyre çevrildi.