Isparta’da alkollü sürücü aracını ateşe verdi!

Isparta’nın Hızırbey Mahallesi Kulepark bölgesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü, polis ekiplerinin işlem yapmasının ardından aracını ateşe verdi. Alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Isparta’da gece saatlerinde yaşanan olay, çevrede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre olay, Hızırbey Mahallesi Kulepark bölgesinde saat 00.10 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen bir vatandaş, araç kullandığı sırada polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin gerekli işlemleri gerçekleştirmesinin ardından sinirlenen sürücü, otomobilini ateşe verdi.

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken, araç kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.