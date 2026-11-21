Isparta Belediyesi’nden çocuklara Meydan AVM’de ara tatil şenliği

Isparta Belediyesi, ara tatil döneminde çocukların keyifli ve verimli zaman geçirmesi için Meydan AVM’de birbirinden renkli etkinlikler düzenliyor. Eğlence, oyun ve yaratıcılığın bir araya geldiği etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlenirken aileler de bu güzel anlara ortak oluyor.

Isparta Belediyesi, çocukların ara tatil sevincini daha da güzelleştirmek amacıyla düzenlediği etkinliklerle miniklere unutulmaz anlar yaşatıyor. Meydan AVM’de gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklardan ve ailelerinden yoğun ilgi görüyor.

PIRIL VE ANGRY BIRDS İLE EĞLENCE DOLU ANLAR

Çocuklar için hazırlanan etkinlik alanında Pırıl ve Angry Birds temalı eğlence alanları, oyun aktiviteleri ve çeşitli gösteriler miniklerin beğenisine sunuluyor. Çocuklar sevdikleri karakterlerle buluşmanın heyecanını yaşarken oyun alanlarında enerjilerini atıyor.

Etkinlikler kapsamında yüz boyama çalışmaları, resim ve boyama etkinlikleri, el becerilerini geliştirmeye yönelik yaratıcı aktiviteler de gerçekleştiriliyor. Çocuklar hem eğleniyor hem de hayal güçlerini kullanarak birbirinden renkli çalışmalar ortaya çıkarıyor.

AİLELER DE ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNA ORTAK OLUYOR

Etkinliklere aileleriyle birlikte katılan çocuklar, arkadaşlarıyla sosyalleşme ve birlikte vakit geçirme fırsatı buluyor. Meydan AVM’de renkli görüntülere sahne olan organizasyon, ara tatili çocuklar için daha eğlenceli hale getiriyor.

ISPARTA BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Isparta Belediyesi tarafından hayata geçirilen etkinliklerle çocukların sosyal, kültürel ve eğlenceli faaliyetlerle buluşması hedefleniyor. Meydan AVM’de devam eden program, ara tatil boyunca çocuklara ve ailelerine keyifli anlar yaşatmayı sürdürüyor.

Isparta Belediyesi, çocukları ve ailelerini bu renkli etkinliklere katılarak ara tatilin tadını birlikte çıkarmaya davet ediyor.



