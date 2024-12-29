Davraz Kayak Merkezi'nde İlk Gün Ziyaretçi Akını: 8 Bin Kişi

Kış turizminin gözde noktalarından biri olan Davraz Kayak Merkezi, kayak sezonunun açılışında büyük bir ilgi gördü. Yoğun kar yağışı ve mükemmel pist koşulları, ilk günden merkeze akın eden 8 bin 238 kayakseveri ağırladı.

Sezonun ilk gününde, hafta sonunun da etkisiyle erken saatlerde Davraz’a ulaşan ziyaretçiler, kayak ve snowboard gibi kış sporlarının keyfini doyasıya yaşadı. Isparta’nın yanı sıra Antalya, Konya ve Burdur gibi çevre illerden de çok sayıda kişi bölgeye akın etti. Otellerdeki doluluk oranlarının yüksek olduğu belirtilirken, Davraz’ın sunduğu eşsiz manzaralar ve kar keyfi, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kar kalınlığının ideal seviyede olduğu kayak merkezinde, güvenlik ve hizmet standartları üst düzeyde tutulmaya devam ediyor. Tesis yetkilileri, ziyaretçilerin güvenliği ve memnuniyeti için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Davraz Kayak Merkezi, farklı zorluk seviyelerine sahip 14 pisti ve 25 kilometrelik 4 telesiyej hattıyla kayakseverlere benzersiz bir deneyim sunuyor. Tesiste biri 5 yıldızlı olmak üzere toplam 3 otel, günübirlik ziyaretler için tesisler ve 7 mekanik tesis bulunuyor.

Kış turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olan Davraz, bu yıl da çevre illerden ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Tesis yetkilileri, kayak sezonunun yoğun geçmesini beklediklerini ve tüm misafirlerini bölgenin eşsiz doğasını keşfetmeye davet ettiklerini belirtti.



