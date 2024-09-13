Cevdet Yılmaz’dan Emeklilik Sistemine Yeni Düzenlemeler Sinyali

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal güvenlik sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, emeklilik sisteminde büyük bir değişiklik yapılmayacağını ancak tamamlayıcı adımlar atılacağını duyurdu.

Yılmaz, emeklilere yapılan zamların enflasyon beklentisinin iki katına çıktığını belirtti ve "Yüzde 41,5 oranında bir enflasyon beklentisine rağmen emeklilerimize bunun iki katı kadar artış sağladık. İmkanlar elverdikçe yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Enflasyon Tek Hanelere İnecek

Enflasyonu kademeli olarak düşürmeyi ve ekonomik büyümeyi sürdüreceklerini ifade eden Yılmaz, belirsizliğin ekonomide en büyük tehdit olduğunu vurguladı. Yılmaz ayrıca, Türkiye’nin üretim odaklı büyüme stratejisiyle ilerlediğini ve deprem sonrası yaraların sarılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını açıkladı.