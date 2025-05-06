Isparta'da Odun Ateşinde Kır Pidesi Lezzeti Ehl-i Pide’de!

Odun Ateşinde Kır Pidesi Lezzeti Ehl-i Pide’de!

Isparta’da geleneksel lezzetleri yaşatmaya devam eden Ehl-i Pide, kıymalı ve peynirli kır pidesiyle damak çatlatıyor. Odun ateşinde, taş fırında özenle pişirilen pidesiyle dikkat çeken işletme, hem doyurucu hem de uygun fiyatlı menüsüyle yoğun ilgi görüyor.

Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezi olan kır pidesi, Ehl-i Pide’de ustaların elinden çıkıyor. Her gün taze malzemelerle hazırlanan kıymalı ve peynirli pideler, çıtır çıtır kenarları ve bol malzemesiyle müşterilerden tam not alıyor. Fiyatı ise sadece 35 TL!

Lezzeti kadar ortamıyla da tercih edilen Ehl-i Pide, aile sıcaklığında bir hizmet sunuyor. Isparta’nın merkezinde, Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 1767. Sokak No:2 adresinde hizmet veren işletme, telefonla da sipariş kabul ediyor: (0246) 232 88 93

Lezzetin odun ateşinde piştiği adres: Ehl-i Pide.