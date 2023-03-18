Isparta’da Afetten Etkilenen Vatandaşlara Psikososyal Destek Veriliyor
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Psikososyal Koruma Önleme ve Krize Müdahale Ekibi KYK Merkez, Murat Hüdavendigar ve Mihri Hatun Yurtlarında açılmış anasınıflarında yer alan afetzede öğrencilere yönelik olarak psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen psikososyal destek etkinliklerinde oyun ve fiziki faaliyetlere yer verildi. Ayrıca psikolojik destek ihtiyacı olan öğrenci ve velilere yönelik olarak ihtiyaç analizi yapılarak gerekli yönlendirmeler gerçekleştirildi.