Isparta'da her yıl düzenlenen kitap festivali, gül festivali, çocuk şenlikleri gibi etkinlikler ülkemizde yaşanan deprem faciası nedeniyle iptal edileceği konuşuluyordu. Ancak, Isparta Belediyesi yetkilileri, yaptıkları değerlendirmeler sonucunda etkinliklerin bazılarının yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.Buna göre, kitap festivali 20-29 Ekim tarihleri arasına ertelendi. Etkinliğin, her yıl olduğu gibi birçok ünlü yazarın katılımıyla gerçekleştirileceği ve okurların yazarlarla buluşarak imza alma fırsatı bulacağı belirtildi.Geleneksel gül festivali ise 2-3-4 Haziran tarihlerinde yapılacak. Isparta'nın sembolü olan gülün kutlandığı bu festivalde, ziyaretçiler gül bahçelerini ziyaret edebilecek, gül hasadı yapabilecek ve gül ürünleri sergilerini gezebilecekler. Ayrıca, festival boyunca düzenlenecek yarışmalar ve etkinliklerle ziyaretçilere keyifli bir zaman geçirme imkanı sunulacak.Çocuk şenlikleri gibi diğer etkinliklerin ise iptal edildiği bildirildi.Isparta Belediye Başkanı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, depremin yarattığı üzüntü ve acı nedeniyle tüm etkinliklerin iptal edilmesi düşüncesiyle yakından ilgilendiklerini belirterek, "Ancak, halkımızın moralini yüksek tutmak ve şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla bazı etkinlikleri gerçekleştirmeye karar verdik. Bu etkinlikler, salgın tedbirleri kapsamında düzenlenecek ve katılımcı sayısı sınırlı olacak." şeklinde konuştu.Isparta halkı ve turistler, festival ve etkinliklerin yapılacak olmasından memnuniyet duyarken, yetkililer de salgın tedbirlerine uygun şekilde hareket edilerek, güvenli bir şekilde etkinliklerin gerçekleştirileceğini vurguluyorlar.