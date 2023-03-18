ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN
18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN
108. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE YAYIMLADIĞI MESAJI
Tüm dünyaya meydan okuyarak var olma mücadelesi verdiğimiz ve tarihte eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanına dönüştürdüğümüz Çanakkale Zaferimizin 108. Yıldönümünü millet olarak büyük bir gurur ve onurla idrak ediyoruz.
Bu onurlu mücadelede, topyekün milletiyle canı ve kanı pahasına vatan müdafaasını icra eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Ben sizlere taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” diyerek vatanın her karış toprağı için ölünceye dek savaşılması emrini vermiştir.
Çanakkale’de bir asır önce neler yaşandığını iyi bilmek gerekir. Bunu bilmeyenlerin, verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir.
1915’te; Çanakkale’de “sen, ben, o” yoktu, “biz” vardı. Bugün de ülkemizi hedef almış hiçbir plan, hiçbir güç, hiçbir terör örgütü amaçlarında başarılı olamayacak, milletimizi ayrıştırmayı, ülkemizi parçalamayı başaramayacaklardır.
İstiklal Harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda Çanakkale şehitlerinin torunları olarak bizlere düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkmak için, Çanakkale Savaşlarındaki ruhu bugün de kalbimizde hissetmek ve bizlere emanet edilen bu kutsal vatanı 108 yıl önceki azim ve kararlılıkla muhafaza etmektir.
Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferinin 108. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Gününde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.