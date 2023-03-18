Tüm dünyaya meydan okuyarak var olma mücadelesi verdiğimiz ve tarihte eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanına dönüştürdüğümüz Çanakkale Zaferimizin 108. Yıldönümünü millet olarak büyük bir gurur ve onurla idrak ediyoruz.

Bu onurlu mücadelede, topyekün milletiyle canı ve kanı pahasına vatan müdafaasını icra eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Ben sizlere taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” diyerek vatanın her karış toprağı için ölünceye dek savaşılması emrini vermiştir.