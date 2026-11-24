Türkiye Kamu-Sen’in 81 ilde düzenlediği bütçe eylemleri kapsamında Isparta’da konuşan İl Temsilcisi Ahmet Aydemir, 2027 yılı maaş artışlarının güncel enflasyon tahminlerine göre yeniden düzenlenmesi ve ek zam ile refah payı verilmesi çağrısında bulundu .

Türkiye Kamu-Sen’den 81 İlde Bütçe Eylemi: Isparta’da Maaş ve Refah Payı Talebi

Türkiye Kamu-Sen, 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi görüşmeleri sürerken 81 ilde düzenlediği eş zamanlı eylemlerle kamu çalışanları ve emeklilerin taleplerini gündeme taşıdı . Isparta’da Belediye İşhanı önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Büro-Sen Isparta Şube Başkanı Ahmet Aydemir, maaş artışlarının güncel enflasyon tahminlerine göre yeniden düzenlenmesini, geçmiş kayıpların ek zamla telafi edilmesini ve refah payı verilmesini istedi .

“Enflasyon Tahmini Güncellenirken Zam Eski Halinde Bırakılamaz”

Basın açıklamasında hükümete, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve bütçeye yön veren yetkililere seslenen Aydemir, bütçede adalet, ücrette hakkaniyet ve emeklilikte refah talep ettiklerini vurguladı . Açıklanan enflasyon oranları düşse dahi memurun, emeklinin ve dar gelirlinin geçim sıkıntısının kendiliğinden ortadan kalkmadığını ifade eden Aydemir, yalnızca gelecekteki enflasyona göre zam yapılmasının refahı yükseltmeye yetmeyeceğini kaydetti .

Aydemir, enflasyon öngörüsü ile maaş artışı arasındaki farka dikkat çekerek şu sözleri dile getirdi:

"Bir tarafta yüzde 21’e yükseltilmiş enflasyon öngörüsü, diğer tarafta yüzde 9,2’de bırakılmış temel maaş artışı. Ekonomik şartlar değiştiğinde enflasyon hedeflerini değiştirenler aynı ekonomik şartların memurun mutfağını, emeklinin sofrasını da etkilediğini neden görmüyor? Enflasyon tahminleri güncellenirken maaş zamlarının eski tahminlere göre belirlenmiş haliyle bırakılması hangi hakkaniyet anlayışıyla bağdaşmaktadır?"

“Enflasyon Farkı 6 Ay Beklenmeden Yansıtılmalı”

2027 yılı maaş artışlarının güncel ekonomik gerçeklere göre yeniden belirlenmesi gerektiğini savunan Aydemir, taleplerini şöyle sıraladı:

Memur ve emeklilerin geçmiş dönemlerden kaynaklanan kayıpları ek zamla telafi edilmelidir .

Enflasyon farkı 6 ay beklenmeden, kaybın oluştuğu ay itibarıyla maaşlara yansıtılmalıdır .

Kalıcı bir refah payı uygulamasıyla kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik büyümeden pay alması sağlanmalıdır .

“Emeklilikte Seyyanen Zam ve Refah Payında Unutulmayalım”

Büyüyen Türkiye’den büyüyen paylarını istediklerini belirten Aydemir, son günlerde emeklilere seyyanen zam ve refah payı verilmesine ilişkin yapılan değerlendirmelerde memur emeklilerinin unutulmaması gerektiğini söyledi . Aydemir, "Büyümenin yükünü çalışanlara, nimetini başkalarına bırakan bir anlayışı kabul edemeyiz. Biz büyüyen Türkiye’den büyüyen payımızı istiyoruz. Biz nimette de külfette de adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı .