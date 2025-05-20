Eğirdir Gölü’nde Kayıp Alarmı: Afgan Uyruklu Mohammad Haroon Gölde Kayboldu

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde serinlemek için göle giren Afganistan uyruklu Mohammad Haroon (34), deniz simidiyle açıldığı suda kayboldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Eğirdir Gölü Altınkum Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mohammad Haroon, serinlemek amacıyla deniz simidiyle göle girdi. Kısa süre sonra Haroon’u gözden kaybeden arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD, jandarma, polis ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem göl içerisinde hem de kıyı şeridinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, yetkililer arama kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirtti.

Vatandaşlar, göl kenarındaki güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.