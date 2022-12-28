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QUA Granite, 2 yeni üretim hattı ile Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi oldu

QUA Granite, 2 yeni üretim hattı ile Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi oldu
ISPARTA
G.Tarihi: 28.12.2022 17:43
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QUA Granite, 2 yeni üretim hattı ile Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi oldu
QUA Granite’in yeni üretim hatları Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla açıldı
QUA Granite, 2 yeni üretim hattını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile Aydın Söke’de gerçekleştirilen tören ile açtı. 41 milyon metrekareye yükselen üretim kapasitesi ile QUA Granite, Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi oldu.
Üstün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan QUA Granite, yeni üretim hatları ile istikrarlı ve hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.
Yeni iki hattını 23 Aralık'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Aydın Söke’deki fabrikasında devreye alan QUA Granite, üretim hattı sayısını 6'ya çıkardı.
QUA Granite’in üretim hattı açılış töreninde konuşan QUA Granite Satış Direktörü Yasin Erdoğan, “Kapasite artışına yönelik yatırımlarımız doğrultusunda 2022 yılını 2 yeni üretim hattımızı devreye alarak bitiriyoruz. 41 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip Türkiye’nin en büyük granit üretim tesisi unvanını da bugün elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aydın Söke’deki fabrikamızda imza attığımız bu başarıyla Türkiye seramik sektöründe takip eden değil takip edilen oyuncu olduk. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.
Yasin Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “QUA Granite olarak sadece üretime değil, dizayn ve tasarıma da yatırım yaparak her segmente ve zevke hitap eden, her sene yenilenen tasarımlarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Aynı zamanda fabrikamızda dünyanın en uzun parlatma hattı bulunuyor. Bu sayede ürünlerimize ekstra parlaklık, derinlik ve doğallık verebiliyoruz. Yine 60x120 ölçülerinde granit üreten Türkiye’nin en büyük fabrikasıyız. Başarı ve geleceğe inancımızı üretimdeki gücümüz ve iş ortaklarımızdan alıyoruz.”
QUA Granite, Türkiye’de 7 bölgeye yayılan toplam 66 bayisiyle hizmet verirken 5 kıtada, başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere 70’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
 
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