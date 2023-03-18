"Sevdiklerinizle bayramı tatlandırın, Nur Pastanesi Demirköprü lezzetiyle şeker gibi bir bayram yaşayın!"

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Adres: Hisar Mh 144 CD no:15 (Demirköprü)



























Isparta'nın lezzetli tatlarına doyamayanlar için harika bir haberimiz var! Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, geleneksel tatlarıyla müşterilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.Nur Pastanesi'nin Demirköprü şubesi, Ramazan bayramı öncesi tatlı siparişlerini almaya başladı. Siz de sevdiklerinize bayramda ikram edebileceğiniz lezzetli tatlılar için Nur Pastanesi'ni tercih edebilirsiniz.Baklavası, Bülbül yuvası, Güllaç, Kadayıf, Tulumba ve Lokma gibi çeşitli tatlılarıyla Isparta Nur Pastanesi, ağızda çıtır çıtır dağılan lezzetleriyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.Isparta Nur Pastanesi, tüm tatları geleneksel yöntemlerle ve taze malzemeler kullanarak hazırlıyor. Bu sayede, müşterilerine hem lezzetli hem de kaliteli bir tatlı deneyimi sunuyor.İnce ince açılmış hamur ile yapılmış bol cevizli baklavası, tel tel kadayıfları, Gül yaprağı ve taze sütle yapılan güllacı, tulumbası, lokması; Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi'nin en sevilen ve damak çatlatan tatlılarından sadece bir kaç tanesi... Sizde Nur Pastanesi'nin lezzetli tatlılarıyla sevdiklerinize unutulmaz bir bayram yaşatabilirsiniz.