Isparta Belediyesi, Yerli Otomobil TOGG'u Belediye Hizmetlerinde Kullanmak Üzere Satın Aldı

Isparta Belediyesi, yerli otomobil üreticisi TOGG'un araçlarını belediye hizmetlerinde kullanmak üzere satın aldı. Bu hamle, Isparta'nın yerli sanayiye destek ve Türk otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlama hedeflerini yansıtmaktadır. Yerli otomobil TOGG, modern tasarımı ve çevreci özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Belediye, TOGG'u öncelikli olarak makam aracı olarak kullanacak.



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