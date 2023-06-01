Emeklilere bayram öncesi sevindirici haber geldi. Emekli ikramiyeleri, Ramazan Bayramı'na yüzde 82'lik bir zamla 2 bin TL seviyesine yükseltildi ve Kurban Bayramı öncesinde de bir kez daha artırılacak. Bu zam, emeklilerin maaşları ve bayram ikramiyeleri olarak hesaplarına yatırılacak.

Özellikle Emekli-Yaşlılık-Terör Mağdurları (EYT) için de bu zam müjdesi sevindirici oldu. Mart ayında başvurularını yapmış olan EYT'liler, hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı ikramiyelerinden faydalanacaklar. Ayrıca, Temmuz zammı artışlarından da yararlanacaklar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyesi konusunda "Bu rakamı daha da yukarı çıkarma hesapları içindeyiz" ifadesini kullandı, bu da emeklileri sevindiren bir gelişme oldu.

Emekli ikramiyesi Türkiye'de ilk kez 1000 TL olarak uygulanmış ve daha sonra 1100 TL'ye çıkarılmıştı. Şimdi ise yüzde 82'lik bir artışla 2000 TL seviyesine yükseltildi. Yeni belirlenecek ikramiye tutarı, bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri aynı dönemde, 28 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde hesaplarda olacak. Mart ayında başvurusunu yapmış olan ancak işlemleri henüz tamamlanmamış EYT'liler de Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerine hak sahibi olacaklar.

Bu zam ve ek gelirlerle birlikte milyonlarca emekliye maddi destek sağlanacak. Ayrıca, EYT'liler de diğer emekliler gibi Temmuz zammı ve refah payından faydalanacaklar. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvurusunu tamamlamış olan tüm EYT'lilerin maaşları artacak.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin emeklilik sistemi ve sosyal refahının güçlenmesine yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor.





