ITSO Başkanı Metin Çelik, TOBB Konsey Üyesi Seçildi, Isparta'yı Temsil Edecek

Özet: Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 79. Genel Kurulu'nda Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliğine seçildi. Başkan Çelik, seçimlerin iş dünyasına hayırlı olmasını dileyerek, Isparta'nın ekonomisine katkı sağlamak ve iş insanlarının sıkıntılarını çözmek için çaba göstereceğini belirtti.





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