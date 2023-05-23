Isparta 32 Spor Başkanı Süleyman Kabalak: "Zor Süreçte Mücadele Ettik"

Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Süleyman Kabalak, TFF 2. Lig Beyaz Grup 2022-2023 Futbol Sezonu'nu değerlendirdi. Maddi ve manevi açıdan büyük katkı sağlayan Kabalak, zorlu süreçte ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.Başkan Kabalak, "Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in 'Bu iş memleket meselesi' diyerek başkan olmamı arzu etmesiyle göreve geldik. Elimizi taşın altına koyduk. Takımlar kadrolarını oluşturmuş ve hazırlıklarına başlamıştı. Geç başlamamıza rağmen hızlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Bazı puan kayıpları yaşadık, ancak ligi 12. sırada tamamladık. Yönetim kurulu üyelerimle gece gündüz çalıştık. Isparta için üzerimize düşeni layıkıyla yaptığımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.Kabalak, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Aydın Baruş, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, kent büyükleri, sivil toplum kuruluşları, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, yönetim kurulu üyeleri, işadamı dernekleri ve Ispartaspor taraftarlarına teşekkür etti.Kabalak, başkanlık döneminde altyapıya destek verdiklerini, gelişim liglerinde başarı elde ettiklerini ve tesisleşme çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Ayrıca kulübün maddi olarak düzenli ödemeler yaptığını belirtti.Başkan Kabalak, Isparta 32 Spor'un daha üst liglerde yer alabilmesi için güçlü bir yönetim ve tüm Isparta halkının desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.