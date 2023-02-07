Son dakika haberi: Tüm Türkiye'de okullar tatil edildi

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar okulların tatil edildiğini açıkladı.