Son dakika haberi: Tüm Türkiye'de okullar tatil edildi
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar okulların tatil edildiğini açıkladı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bin 121 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 bin 634 kişi yaralandı.
Deprem nedeniyle okullar Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da 2 hafta tatil edilmişti.
OKULLAR DEPREMZEDELERİN HİZMETİ İÇİN AÇILACAK
Bakan Özer, tüm Türkiye'de de okulların 13 Şubat'a kadar kapalı olacağını duyurdu. Deprem bölgesinde bulunan Özer, şunları söyledi:
“Tüm Türkiye’de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye’de tüm okullarımızı 13 Şubat’a kadar bir hafta tatil ediyoruz. Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek.”
ÜNİVERSİTELER DE TATİL EDİLDİ
YÖK'ten yapılan açıklamada ise Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’deki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
KYK YURTLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA: YIKILAN BİNA YOK
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlk yapılan tespitlerde Bakanlığımızın yurtlarında yıkım meydana gelmediği, enkaz altında kalanların bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.
ÖSYM BAZI SINAVLARIN BAŞVURU TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.
12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.
Deprem nedeniyle okullar Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da 2 hafta tatil edilmişti.
OKULLAR DEPREMZEDELERİN HİZMETİ İÇİN AÇILACAK
Bakan Özer, tüm Türkiye'de de okulların 13 Şubat'a kadar kapalı olacağını duyurdu. Deprem bölgesinde bulunan Özer, şunları söyledi:
“Tüm Türkiye’de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye’de tüm okullarımızı 13 Şubat’a kadar bir hafta tatil ediyoruz. Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek.”
ÜNİVERSİTELER DE TATİL EDİLDİ
YÖK'ten yapılan açıklamada ise Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’deki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
KYK YURTLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA: YIKILAN BİNA YOK
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlk yapılan tespitlerde Bakanlığımızın yurtlarında yıkım meydana gelmediği, enkaz altında kalanların bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.
ÖSYM BAZI SINAVLARIN BAŞVURU TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.
12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.