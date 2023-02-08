Isparta Belediyesi, deprem bölgesine iş makineleri, araçlar, arama kurtarma ekibi, insani yardım malzemesinin ardından 2 Ambulans, 1 Engelli Transfer Aracı, 1 Destek Hizmetleri Aracı ile birlikte 16 kişilik sağlık ekibi, 1 Cenaze Nakil Aracı ile 1 Şoför, 1 Gassal ve 1 Destek Hizmeti Aracıyla 2 Veteriner Hekim gönderdi. Yola çıkan ekipleri uğurlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Orada sizi kolay bir süreç beklemiyor. Çaresiz insanlara çare olmaya gidiyorsunuz. Sağlıkla gidip, sağlıkla dönün” dedi.Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem 10 kenti etkilerken, bu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin hemen ardından harekete geçen Isparta Belediyesi, deprem bölgesine ilk gün iş makineleri araçlar ve arama kurtarma ekibi göndermişti. Yardım kampanyası da başlatan Belediye, vatandaşlardan toplanan insani yardım malzemelerini TIR’larla deprem bölgelerine ulaştırıyor.Isparta Belediyesi, deprem bölgesine destek göndermeye devam ediyor. Belediye deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermek amacıyla 2 Ambulans, 1 Engelli Transfer Aracı, 1 Destek Hizmetleri Aracıyla Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven ile birlikte psikolog, diyetisyen, hemşire, paramedik, iş güvenliği uzmanı ve sağlık destek elemanının yer aldığı 16 kişilik sağlık ekibini Adıyaman’a gönderirken, 1 Cenaze Nakil Aracı ile 1 Şoför, 1 Gassal ve 1 Destek Hizmeti Aracıyla 2 Veteriner Hekimi de Hatay’a gönderdi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, deprem bölgesine gidecek Sağlık İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerini uğurladı.Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven, 2 Ambulans, 1 Engelli Transfer Aracı, 1 Destek Hizmetleri Aracıyla birlikte Adıyaman’a doğru 16 kişilik ekiple hareket edeceklerini belirtti. Güven, “Sağlık Bakanlığı bizi oraya yönlendirdi. Oradaki vatandaşlarımıza destek olmaya çalışacağız” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, deprem bölgesine gidecek ekibin kolay bir süreçten geçmeyeceğini ifade ederek, “Oradaki insanlara faydalı olmak için gidiyorsunuz ancak orada şartlar biraz zorlu. Hem oradaki insanları memnun edeceksiniz, sorunlarını çözeceksiniz ancak siz de sorun yaşayabilirsiniz. Bunu bilerek oraya gidiyorsunuz. Kendi özel ihtiyaçlarınız için malzemelerinizi yanınızda bulundurun. Orada size kimse yardımcı olamayacak. Biz oradaki çaresiz insanlara çare olmaya gidiyoruz. Sağlıkla gidin, sağlıkla gelin. Sizi bekleyen çok insan var orada. Allah selamet versin hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.Mezarlıklar Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğünün birer ekiple deprem bölgesine gittiğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Mezarlıklar Müdürlüğümüzden bir şoför ve gassal ile sokak hayvanları için 2 Veteriner Hekimimizi oraya gönderiyoruz. Sokak hayvanları için mama da götürecekler. Ayrıca 35 kişiden oluşan su tesisatçı arkadaşlarımızı tahsis ettiğimiz otobüsle deprem bölgesine gönderdik. Onlar da Hatay’daki çalışmalara katılacaklar. Dün 3 TIR insani yardım malzemesi göndermiştik. Bugün de 3 TIR gönderdik. Bunun yanında 2 tane daha iş makinesi ve 1 vinç gönderdik. Yarın da 2 iş makinesi göndereceğiz. Orada neye ihtiyaç varsa Isparta’daki vatandaşlarımızın katkılarıyla gönderiyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın sorunlarını bir nebze olsun aşabilmek için orada olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.Kahramanmaraş’taki arama kurtarma çalışmalarına katılan Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin bugün 6 kişiyi enkaz altından çıkardığını söyleyen Başkan Başdeğirmen, “O görüntüleri izledim ve duygulandım. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim hepimize yardımcı olsun” şeklinde konuştu.