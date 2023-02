Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin yaşandığı 10 ilimizi afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için 3 aylık olağanüstü hal ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Uzmanlar deprem için "Dünyada örneği yok" diyor. 53 bin 317 kurtarma görevlisi görevlendirildi. Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız.

Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi.

Felaketimizin yaşandığı her ilde ilave vali ve kaymakamlar görevlendirdik.

Acil yardım ve destek için ilk etapta 100 milyar liralık bütçeyi tahsis ettik. Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması önemlidir. Arama kurtarma ekip ve yardım malzemelerinin ulaştırılmasında hala zorluklar yaşıyor. Bu nedenle kimsenin depremin bölgesindeki yolları kullanmaması gerektiğini hatırlatıyorum.

Devletimiz tüm kurumları, personeli, aracı, seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır.

Şartların zorluğuna bakmadan devletimizin tüm imkânlarını kullanarak vatandaşlarımızın ve gönüllülerin de desteğiyle arama-kurtarma çalışmalarını hızla sürdürüyoruz.

Jandarma, emniyet teşkilatı, İçişleri Bakanlığına bağlı personeller bölgemizde. Güvenlik korucularımız da bu çalışmalara aktif olarak katılmaktadır. Depremin geniş bir alana etkisinin tespiti için İHA'larımızı devreye aldık. Binlerce gönüllümüz AFAD'ın koordinasyonunda bölgeye akın etmektedir. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz bölgeye yardım malzemeleri göndermektedir. Binlerce iş makinası bölgeye doğru hareket halindedir.



CAN KAYBI YÜKSELDİ

Depremde can kaybı 3 bin 549'a yükseldi. 22 bin 168 yaralımız var. 8 binden fazla kişi kurtarıldı.

Devlet ve millet el ele vermiş ve bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken insanımızı birbirine düşürmeye çalışanları yakından takip ediyoruz. Günü geldiğinde şuanda tuttuğumuz defteri açacağız. Sosyal kaos çıkarmaya çalışanları belirleyip gereken işlemleri yapıyor. Bizi telefonla arayan 18 devlet ve hükümet başkanıyla görüştük. Ülkemizin bu zor durumunda bizi arayan mesaj gönderen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Uluslararası toplumun desteği bizi için kıymetlidir.



10 İLDE 3 AYLIK OHAL İLAN EDİLDİ

"Arama-kurtarma faaliyetlerini ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak 3 aylık Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık."