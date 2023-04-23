Isparta Belediyesi Çocuk Festivali'ni düzenliyor!

Naşide Halil Gelendost İlkokulu öğrencileri Isparta Belediye Başkan Vekili'ni ziyaret etti

Isparta Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocukları unutmadı

Isparta Belediye Başkan Vekili: "Bugünün çocukları yarının büyükleri"

Büyükçulcu: "Gelecekte sizler bizlerin yerinde olacaksınız"

Isparta'da çocuklar için 3 gün sürecek festival başlıyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tüm çocukların bayramını kutladı

Isparta Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Naşide Halil Gelendost İlkokulu öğrencilerini makamında misafir etti. Ziyarette konuşan Büyükçulcu, çocukların bayramını kutlayarak geleceğin liderlerinin bugünkü hayatın bir parçası, bir çözüm ortağı olmaları gerektiğini vurguladı. Ziyaret sırasında, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in adına, Isparta Belediyesi tarafından 27-29 Nisan tarihleri arasında Çocuk Festivali düzenleneceği açıklandı. Büyükçulcu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi rahmetle anarak, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak liderlerin çocuklar olduğunu belirtti ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı'nı kutladı.