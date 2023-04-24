Türkiye'de otomobil fiyatlarının önümüzdeki hafta ortalama %3 artması beklenirken, artışların seçim sonrasında da artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Markalar, kur artışlarının fiyatlara yansıması için Mayıs ayının ilk haftasını bekliyor. İkinci el fiyatları şimdiden yükselmeye başladı. Döviz kuru yükselirken piyasada para bulmanın artan maliyeti nedeniyle araba fiyatları yükselmeye hazırlanıyor. Markaların yüzde 2-3 arasında zam yapması bekleniyor. Yapılan zamların ardından özel tüketim vergisinde (ÖTV) değişikliğe tabi olan otomobillerde daha da yüksek fiyat artışları görülecek. Talebin arzı aşması nedeniyle ikinci el otomobil satışları arttı.