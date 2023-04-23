Motorine Bir İndirim Daha Geliyor

Petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanma sonucu akaryakıt fiyatlarına yapılan zam haberleri araç sürücülerini endişelendirirken, 21 Nisan'da motorine 91 kuruş, benzine ise 1 lira 21 kuruşluk bir indirim yapıldı. Bu sevindirici haberin ardından sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin grubunda salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruşluk bir indirim daha yapılması bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Gerçekleştirilecek indirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 19,68 seviyelerine inecek. Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul'da motorin litresi 20,18 TL, benzin litresi 21,25 TL; Ankara'da motorin litresi 20,54 TL, benzin litresi 21,6 TL; İzmir'de motorin litresi 20,62 TL, benzin litresi 20,57 TL olarak belirlenmiştir.