Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrasında Isparta Belediyesinin bölgeye destekleri devam ediyor. İlk etapta 14 araç ile iş makinesi,aralarında ISAK’ın da bulunduğu 40 personelini afet bölgesine sevk eden Isparta Belediyesi dün gece saatlerinde de şehirde iş makineleriyle alakalı faaliyette bulunan firmalardan temin edilen 26 adet araç ile iş makinesini ve gönüllü operatörleri Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinden afet bölgesineulaşmak üzere yolcu etti.Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde hazır hale getirilen araç ve iş makinelerini deprem bölgesine gönderdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gönüllü iş operatörlerinin önemli bir görev üstlendiklerini belirtti. Başdeğirmen, “Önemli ve zor bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Hatay uzun bir yolculuk. Yollarda sorunlu bölgeler, karlı buzlu kısımlar var. Dikkatli olmanız varacağınız yere sağlıkla ulaşmanız bizim için önemli. Gittiğiniz yerde hayat kurtarmaya, insanlara yardımcı olmaya gidiyorsunuz. Gönüllü, istekli gidiyorsunuz. İnsanlar acı çekerken, zor durumdalarken biz burada sıcakta nasıl yatalım diyorsunuz. Sizlerden isteğimiz sağlıklı ve dikkatli bir şekilde giderek, sağlıklı bir şekilde geri gelmeniz. Dualarımız sizinle olacak Allah’ın izniyle. Orada sizlere ihtiyacı olan zor durumda olan insanlar var. Sizin kaldıracağınız bir tane kolonla altından belki onlarca insan çıkacak. Kaldığınız sürece de zor şartlarda zaman geçireceksiniz. Oradaki hayat şartlarınız da kolay olmayacak, çünkü sizinle ilgilenecek sizi rahat yaşatacak ortamı hazırlayacak kimse yok orada. Herkes zor şartlarda. Tedarikli olun, güçlü olun, moralli olun bu işi sağlıklı bir şekilde yaparak geri dönün arkadaşlar. Rabbim hayırlı yolculuklar versin. Orada da zor durumda kalan insanları kurtardıkça o mutluluğu yaşamayı Rabbim sizlere nasip etsin” dedi.