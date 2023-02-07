Deprem bölgesine 3 TIR insani yardım malzemesi gönderildi

Isparta Belediyesi’nin deprem bölgesi için başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlar büyük destek verirken, toplanan 3 TIR insani yardım malzemesi bölgeye gönderildi. Yardım malzemesi toplama ve TIR’a yükleme çalışmalarını takip eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Vatandaşlarımız yardım kampanyasına büyük duyarlılık gösterdi. Bu acıyı hep beraber paylaşıyoruz. Kadirşinas vatandaşlarımız bu destekleriyle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yalnız olmadığını gösteriyor” dedi.Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetinde meydana gelen depremden birçok kent etkilendi. Depremin ardından Isparta Belediyesi, kullanılmamış battaniye, ısıtıcı, bebek bezi, bebek maması, çocuk kıyafetleri ve hijyen malzemeleri desteği için yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar ihtiyaç için belirtilen malzemeleri Gelir Müdürlüğü yanındaki BELMAŞ İrtibat Bürosuve Gökkubbe Fuar Alanına ulaştırıyor. Vatandaşların duyarlılık göstererek büyük destek verdiği yardım kampanyasında ilk etapta toplanan insani yardım malzemeleri dün gece 3 TIR ile deprem bölgesine gönderildi. Toplanan malzemelerin depremzedelere ulaştırılmasına devam ediliyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte yardım malzemelerinin toplandığı BELMAŞ İrtibat Bürosu ve Gökkubbe Fuar Alanını ziyaret ederek, çalışmaları yakından takip etti. Yaşanan deprem olayından dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Deprem afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Göçük altında kalan vatandaşlarımız sağ salim çıkmaları için Rabbimize dua ediyoruz. Depremin ardından yapılması gerekenler için belediye olarak hazırlıklara başladık. Vatandaşlarımıza neler yapmamız gerekenleri anlattık. Vatandaşlarımız destek kampanyamıza büyük bir duyarlılıkla katkı sağlamaya başladı. Daha önceki deprem ve afetlerde de halkımız hızlı bir şekilde gerekli ilgiyi göstermişti. Bugün de 3TIR’lık bir malzeme birikti. Bu malzemelerin içerisinde battaniye, ısıtıcı, çocuk bezi, çocuk maması, bere, şapka gibi ürünler var. Vatandaşlarımız halen akın akın malzeme getiriyorlar. Bu acıyı hep beraber paylaşıyoruz. Kadirşinas vatandaşlarımız bu destekleriyle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yalnız olmadığını gösteriyor. İnşallah Rabbim bir daha bu acıları bize yaşatmasın, bizleri bu acılardan korusun. Tüm vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı memnun olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.Deprem bölgesinde kan ihtiyacı da olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kızılay Kan Merkezinin önünde de kalabalıklar olduğunu ve vatandaşların kan bağışı için sıraya girdiğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Biz birlik ve beraberlik içerisinde olmayı bilen bir milletiz. Dar ve zor günümüzde el ele tutuşmasını bilen bir milletiz. Allah’ın izniyle birlik ve beraberlik içerisinde birçok problemi aştığımız gibi bu zorlukları da aşacağımız inancındayım. Tekrar tüm halkımıza baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, insani yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştıracak olan TIR şoförlerine hayırlı yolculuklar diledi. Başkan Başdeğirmen, “Allah sizlerden razı olsun. Sizler de araç desteğiyle katkı sağlıyorsunuz. Bunlar çok önemli. Herkes kendi gücüne göre destek veriyor. Rabbim sağlıkla, kazasız, belasız gidip bu ürünleri teslim etmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.