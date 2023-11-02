Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yedişehitler Mahallesi'nde Mahalle Meclisi Toplantısını Gerçekleştirdi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentteki mahallelerle daha yakın temas kurmak ve vatandaşların istek ve önerilerini almak amacıyla devam eden Mahalle Meclisi Toplantılarına Yedişehitler Mahallesi'nde devam etti. Ziyaretinde mahalle sakinlerinin coşkuyla karşıladığı Başkan Başdeğirmen, önemli konuları ele aldı.Mahalle toplantısına katılan Yedişehitler Mahallesi Muhtarı Adem Şamlı, mahallelerine yapılan hizmetler için Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek, "Mahallemize yapılan tüm hizmetler için başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.Başkan Şükrü Başdeğirmen, toplantıda Müslüman aleminin yüreğinin buruk olduğunu ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti. Katledilen Müslümanlar için dua eden Başkan Başdeğirmen, vatandaşlarla birlikte eller semaya açıldı.Başkan Başdeğirmen, mahalle toplantılarının amaçının eksiklikleri gidermek ve vatandaşların taleplerini almak olduğunu vurgulayarak, "Bugün tüm istenenleri yapsak, 15 gün sonra yeni istekler doğacaktır. Talepler devamlı olmak zorunda, yeni ihtiyaçlar doğmak zorunda, bizler bu ihtiyaçları karşılamak için sizlerin emrindeyiz" dedi. Başkan Başdeğirmen, vatandaşların taleplerini dinledi ve yapılabilirlikleri hakkında anında daire müdürlerine talimatlar verdi.Konut sahibi olan bir vatandaşın 1002 TOKİ konutu hakkında sorduğu bir soruya cevap veren Başkan Başdeğirmen, konutların bittiğini ve altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Başkan Başdeğirmen, engelli bir vatandaşın kaldırım talebi ve diğer konulardaki vatandaşların taleplerine de cevap verdi.Toplantının sonunda Başkan Başdeğirmen, Yedişehitler Mahallesi Muhtarı Adem Şamlı ve mahalle azaları tarafından yapılan hizmetlerden dolayı plaketle ödüllendirildi. Başkan Başdeğirmen, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektikten sonra toplantıyı sonlandırdı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahallelerdeki vatandaşların taleplerine kulak vererek şehirdeki hizmetleri daha iyi bir seviyeye taşımak amacıyla Mahalle Meclisi Toplantılarına devam ediyor.