Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Açıklaması

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, 21 Eylül 2023 ile 30 Ekim 2023 tarihleri arasında yürütülen projeli dosya kapsamında önemli bir başarıya imza atmıştır. Bu süre zarfında, Göçmen Kaçakçılığı organizatörlerine karşı yürütülen operasyonlar neticesinde (2) yabancı uyruklu şüpheli şahıs, kimlik belgesi bulunmayan (9) yabancı uyruklu şahsı farklı illere götürmeye çalışırken yakalanmıştır.

Yakalanan şahıslar, 30 Ekim 2023 tarihinde gözaltına alınmış ve 31 Ekim 2023 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir. Emniyet güçleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı kararlı bir mücadele yürütmeye devam etmektedir.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, toplumun güvenliğini ve sınırların korunmasını sağlama konusundaki bu önemli çalışmalarını kamuoyuna saygıyla duyurur.