Başkonsolos Kanafeyev'den Başkan Tural ve Oda Başkanlarına Ziyaret

Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, 1 Kasım 1924 tarihinde doğan Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in doğum gününü anma töreni için Isparta'ya geldi. Anma töreninin ardından Başkonsolos Kanafeyev, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve oda başkanlarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Kazakistan ve Isparta arasındaki ekonomik ve kültürel işbirliği konuları ele alındı.

Başkan Tural, Başkonsolos Kanafeyev'i esnaf teşkilatında ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Başkonsolos, merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in 1 Kasım doğum günü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı. Ardından bizi ziyaret etti. Kendisi çok samimi bir kişilik. Isparta ile Kazakistan arasındaki ticari ilişkiler ve yapılabilecek işbirliği konularını değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev de, Birlik Başkanı Tural ve oda başkanlarına başarılar dileyerek, "Sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu etti. Kazakistan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik işbirliğine Isparta Esnaf Odaları Birliği'nin ciddi destek vereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. Başkonsolos Kanafeyev ayrıca Birlik Özel Defteri'ni imzaladı. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.