Cam balkon yaptırmak isteyipte fiyatı pahalı bulanlara müjde!
WİNSİDE CAM BALKON'DAN İDDİALI KAMPANYA!
Isparta, Burdur ve çevre illere cam balkon ve alüminyum korkuluk sistemleri üreten Winside, çok konuşulacak iddialı bir kampanya başlattı.
Winside'da kısa bir süreliğine cam balkonun merekare fiyatı 300 TL'ye çekildi. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak yada hemen yararlanmak isteyenleri Winside Isparta merkezde bulunan showromm mağazasına davet ediyor.
Winside Albert Genau Bölge Bayisidir.
Adres: Pitimehmet mahallesi 113. cadde No.22/A Isparta
Telefon: 0246 500 46 92