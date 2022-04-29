ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

1 MAYIS EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ MESAJI



Alın teri ve emeği ile çalışarak hayatını kazanan, çalışırken Isparta’mızı ve ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkı sunan işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.

Isparta Belediyesi olarak, mesai arkadaşlarımızın çalışma şartlarını iyileştirme ve en iyi ücreti almaları, daha iyi hayat şartlarına ulaşabilmeleri için gerekli adımları attık ve atmaya da devam ediyoruz.

Gerek belediyemiz gerekse belediyemiz şirketlerinde birlikte mesai yaparak hemşehrilerimizin huzur, mutluluk ve yaşam kalitesini daha da üst düzeye taşımak için dürüst ve cefakâr bir şekilde alın teri ve emek sarf eden her bir emekçi kardeşim her türlü takdiri hak etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir medeniyetin mensupları olarak, başta personelim olmak üzere tüm işçi kardeşlerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve refah içinde bir ömür geçirmelerini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.