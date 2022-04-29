ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI



Büyük bir manevi huzurla idrak ettiğimiz, rahmet ve mağfiret ayı, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan’ı bütün coşkusuyla yaşamanın ve bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar, milli ve dini duygular, inançlar, örf ve adetler ile bütünleşerek birlik, beraberlik, sevgi, saygı, kardeşlik duygularının güçlendirildiği ve paylaşmanın, sosyal yardımlaşma ile dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı günler olması nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır.

Bu güzel bayramları unutmayalım ki; Bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşayabilmemizi, mukaddes değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yâd ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; mesai arkadaşlarımın, hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.