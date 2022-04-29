Isparta’nın merkeze bağlı Kayı köyünde 14 Mart’ta çıkan yangında evi ve eşyaları tamamen yanan Özler ailesine Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle yeni ev yapıldı. Bir ay içerisinde tamamlanan evin yapımıyla Ramazan Bayramı öncesinde Özler ailesi, yeni ve sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.Isparta’nın merkeze bağlı Kayı Köyünde 14 Mart’ta gece çıkan yangında 3 çocuklu Özler ailesine ait ev tamamen yanmıştı. Yangının ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte aileyi ziyaret ederek, yeni ev sözü vermişti. İşte o ev yeniden yapılarak anahtarı Özler ailesine Ramazan Bayramı öncesinde teslim edildi. Evleri sıfırdan yapılan Aysel-Ramazan Özler çifti ve çocukları büyük bir mutluluk yaşadı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte aileyi yeni evlerinde ziyaret etti, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Ramazan Özler, yangının yaşandığı ilk andan bu yana Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in hep yanlarında olduğunu belirterek, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Yangından bu yana yanımızdaydı. Evimizi en kısa sürede teslim etti. Allah bin kere razı olsun” derken, eşi Aysel Özler de “Allah başkanımızdan, emeği geçenlerden razı olsun. Önemli olan çocukların yüzünün gülmesi. Evimiz çok güzel oldu” şeklinde konuştu.14 Mart gecesinde çıkan yangında Ramazan Özler ve ailesinin ayakkabılarını bile giyemeden çıkmak zorunda kaldıklarını anlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bunu duyunca geldik, çok üzüldük. Burada çok acı bir koku vardı, insanların yüzü gülmüyordu, aile ağlıyordu. Çiftimizin hiçbir şeyi kalmamış, sokakta kalmıştı. Akrabaları ailemizi yanlarına almışlar, kendilerine teşekkür ettik. ‘Ev yapılana kadar ilgilenin’ dediğimizde ‘tabii ki biz onlarla beraberiz’ dediler” görüşlerinde bulundu.Devletin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Nerede zorda kalan, sorun yaşayan varsa devletimiz oraya yetişiyor. Devletin bir mensubu, Isparta Belediye Başkanı olarak ‘bu sorununuzu en kısa zamanda halledeceğiz, üzülmeyin, çocukları da üzmeyin. Bugünler gelip geçicidir, eski halinden çok daha iyisini yapacağız’ dedik. ‘Bayramdan önce de evinizde oturursunuz’ diyerek o gün söz verdik. Hemen girişimlere başladık. Arsayla ilgili kendi aralarında yaklaşık 10 gün zaman geçti. O sorun çözüldükten sonra inşaata başladık. İnşaatı 30 günde tamamladık. Bu sürede evi eskisinden daha iyi yaparak, Ramazan Bey ve ailesine teslim ettik” ifadelerinde bulundu.Yangından sonra hayırsever bir vatandaşın yanına geldiğini ve ‘Başkanım müsaade edersen evi ben yapmak istiyorum’ dediğini söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Böyle düşünmesine mutlu oldum. İsminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaşımız evi A’dan Z’ye yaparak bu hale getirdi ve teslim etti. Bu arkadaşımızdan Allah razı olsun. Allah ona daha bereketli nasipler versin. Bu tür vatandaşlarımız olduğu sürece sırtımız yere gelmez” derken, “Devletimiz de Ramazan beye eşyalar için destek verdi. Bayramda evinde oturacaklar ve bayramı yeni evinde karşılayacaklar. Allah bu acıları tekrar yaşatmasın. En büyük tesellimiz çocuklarımıza ve ailemize bir şey olmaması. Diğer eksiklikleri yerine getiriyoruz. Allah hayırlı, uğurlu eylesin” ifadesinde bulundu.Geçen yıl ağustos ayında Çandır’da yaşanan yangın sonrasında hasar gören evlere yönelik yaptıkları çalışmalara ilişkin de bilgiler veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:“Orada 20’ye yakın evden bazıları tam bazıları kısmen yandı. 8 ayda tamamını teslim ettik. Kısmen yananları tamir ettik, tamamen yananları yeniden yaptık. Orada da vatandaşlarımız ‘biz yapacağız’ dedi. O kadar çok insan destek verdi, para ve malzeme verdi ki, çok güzel bir iş oldu. Bizim insanımız her zaman destek veriyor. Herkesten Allah razı olsun” görüşlerinde bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Özler ailesine yeni evlerinin anahtarını teslim ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.