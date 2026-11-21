5. YILIMIZA ÖZEL ALIŞVERİŞİN BÜYÜK ÖDÜLÜ

1 adet BMW İX1 2026 model otomobil

4 adet 100.000 TL değerinde Media Markt hediye kartı

2 adet 100.000 TL değerinde Boyner hediye kartı

1 adet 100.000 TL değerinde Koçtaş hediye kartı

1 adet 100.000 TL değerinde Doğtaş hediye kartı

1 adet 100.000 TL değerinde Secen Gross hediye kartı

1 adet 100.000 TL değerinde Migros hediye kartı

21 Kasım 2026 / 18 Mayıs 2027 tarihleri arasında Isparta Meydan AVM mağazalarından aynı gün içinde toplamda 3.000 TL ve üzeri tutarında yapacağınız her alışverişinize 1 adet BMW İX1 2026 model otomobil ve 4 adet 100.000 TL değerinde Media Markt hediye kartı, 2 adet 100.000 TL değerinde Boyner hediye kartı, 1 adet 100.000 TL değerinde Koçtaş hediye kartı, 1 adet 100.000 TL değerinde Doğtaş hediye kartı, 1 adet 100.000 TL değerinde Secen Gross hediye kartı, 1 adet 100.000 TL değerinde Migros hediye kartından birini kazanma şansı yakalayın!23 Nisan 2022 tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açan Isparta Meydan AVM, 5. yıl dönümünü muhteşem bir kampanya ile kutluyor. Bugüne kadar Toyota, Cupra, Mercedes ve TOGG hediye ederek ziyaretçilerine teşekkür eden Meydan AVM, 5. yılında BMW İX1 ve toplam 1 milyon TL tutarında 10 adet hediye çeki hediye ediyor.Kampanyamız Isparta Meydan AVM Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri A.Ş. adına MPİ’nin 04.11.2026 tarih ve E-24951361-255.01.02-99889 sayılı izni ile gerçekleştirilmektedir.