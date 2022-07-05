T.C. ISPARTA VALİLİĞİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Aşevi

BASIN DUYURUSU

Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bağlı olarak hizmet veren Aşevimiz; İlimiz Gazi Kemal Mahallesi 1311 Sokak No:19 adresindeki hizmet binasında 1990 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Aşevimizden kayıtlı ihtiyaç sahibi yaklaşık 1250 kişiye, haftanın 6 günü 3 çeşit sıcak yemek ve ekmek dağıtılmaktadır. Dağıtımlar servis aracımız ve ekibimiz ile mahallelerdeki dağıtım noktalarında teslim edilmekte, yaşlı ve engelli olan fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın yemekleri adreslerine götürülmektedir.



Her yıl olduğu gibi önümüzdeki Kurban Bayramında da Aşevimizce “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek olup, toplanan kurban etleri ihtiyaç sahibi kişilere verilen yemeklerde kullanılacaktır.



Kesilmiş kurban eti vermek isteyen vatandaşlarımızın bağışları, Kurban Bayramının 1.gününden 3.gününe kadar mesai saatleri içerisinde olmak üzere (08:30 – 17:30) gün boyunca Aşevi binamızda teslim alınacaktır.



Tüm Isparta halkına duyurulur.



Ayrıntılı Bilgi : S.Y.D. Vakfı Aşevi



Telefon : 0.246 212 10 68

: 0.537 442 56 28

: 0.551 433 14 12









