Bayram alışverişimizi esnafımızdan yapalım

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, yaklaşan Kurban bayramı öncesi vatandaşları bayram alışverişlerini yerel esnaftan yapmaya çağırırken, kurban dolandırıcılarına karşı da vatandaşları uyardı.



Kurban Bayramına sayılı günler kala tatlı, şekerleme, kıyafet, kurbanlık gibi alışverişler ile seyahat edecek vatandaşların bilet satışlarının, tüm piyasalarda hareketliliğin başlamasını sağladığına dikkat çeken Birlik Başkanı Ahmet Tural “ Piyasalarda Kurban Bayramı için yapılan alışverişler için esnafımız da büyük bir beklenti içerisinde bayrama hazırlanmış ve müşterilerini bekliyor. Bayram alışverişimizi bildiğimi tanıdığımız esnafımızdan yaparak esnafımızı sevindirelim. Kurban Bayramı’nda esnafımızdan yapılan alışverişlerin artacağını ve piyasada canlanma yaşanmasını bekliyoruz. Esnafımız kurban bayramının yaz sezonuna gelmesiyle hem tatil hem de bayram alışverişleri için umutlu. Bu bayramda da 415 meslek dalında hizmet veren esnafımız bayrama hazır bir şekilde müşterilerini bekliyor. Vatandaşlarımız bayram ziyaretleri için hem bayramlık alışverişlerini yapacak hem de tatil veya memlekete gitme planları kuranlar, eksiklerini gidererek esnafımızdan yaptıkları alışverişler ile ekonomiye katkıda bulunacak. O nedenle vatandaşlarımızı, bayram alışverişlerini bildiğimiz, tanıdığımız esnafımızdan yapmaya davet ediyorum” dedi.



KURBAN DOLANDIRICILARINA DİKKAT

Kurbanlık hayvan piyasasının canlandığı bu dönemde vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Başkan Tural “Piyasada kurbanlık tedariki ile ilgili bir sorun yok. Fakat yine de teknolojinin gelişmesi nedeniyle internetten satışlara da yönelim oldukça fazla. Görsel olarak başka hayvanın fotoğraflarını koyarak satan, ortada hiç hayvan olmadan sahte ilan açan, hayvandan çıkacak etin vaadinde hile yapan oldukça fazla kişi bulunuyor. Bu nedenle İnternetteki dolandırıcılara karşı tetikte olunmalı. Canlı hayvanın şu anki piyasalara göre büyükbaşta kilogram başına 65, küçükbaş hayvanda ise 62 liradan hesaplaması var. Bu hesaplamanın altında kalan kurbana şüpheyle bakmalı. Dolandırıcılar için kurban bayramları birer fırsat. Her yıl kurban pazarlarında sahte para tuzakları haberleri ile karşılaşıyoruz. Sahte paraları ayırt edebilmemiz için alınan banknotların üzerinde kabartma baskı, gizli görüntü, emniyet şeridi gibi pek çok özelliği barındırmalı. Vatandaşlarımız da bu konuda uyanık olmalı. Kurbanlık alırken dikkatli olunmalı” diye konuştu.