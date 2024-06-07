Isparta'da Dolandırıcılık Olayı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Hızlı Müdahale: 115.000 TL'lik Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

06.06.2024 tarihinde, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne müracaat eden müşteki Y.D., kendisini polis olarak tanıtan bir şahsın yönlendirmeleriyle banka hesaplarından 115.000 TL parasının başka hesaplara transfer edildiğini bildirerek şikâyetçi oldu.

Olayın hemen ardından harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilgili banka görevlileri ile hızlıca görüşmeler gerçekleştirerek müşteki Y.D.'nin hesabından transfer edilen 100.000 TL tutara bloke koyulmasını sağladı. Böylece, vatandaşımızın mağduriyeti büyük ölçüde önlenmiş oldu.

Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmış olup, şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla kararlılıkla çalışmalarını sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.